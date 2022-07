Referendumitont käib Narvas jälle ringi

Tallinnas pikka aega linnasekretärina töötanud Toomas Sepp ja Narvas kaua aega sama ametit pidanud Ants Liimets kinnitasid, et referendumid ei ole omavalitsustes lubatud, sest referendumit ehk rahvahääletust on võimalik korraldada vaid üleriigilistes küsimustes. Küll võivad omavalitsused läbi viia rahvaküsitlusi, mille tulemused on kohalikele rahvaesindajatele soovituslikud.