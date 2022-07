NÄDALA PERSOON ⟩ Rein Taagepera: viimased 30 aastat on Eestile erakordselt head olnud, kuid järgmised tulevad kehvemad

Politoloog ja endine poliitik Rein Taagepera räägib, et Eesti rahval on viimased 30 aastat erakordselt vedanud: «Kui oled 30 aastat järjest täringuga kuut veeretanud, siis ära looda, et nii läheb ka edasi. Kui võtta 30-aastased ajajärgud järjestikku, siis millises eelmises ajajärgus tahaksid 30 aastat järjest elada? Pinnale jääb viimased 30 aastat.»