Lauri Läänemets sotside volikogul: meie eesmärgiks riigikogu valimistel ei saa olla vähem kui 15 kohta

«Tugev Eesti ei saabu iseenesest, see saab võimalikuks vaid sotsiaaldemokraatide eestvedamisel,» lisas ta.

«Eesti vajab vasakpoolset poliitikat järjest rohkem. Kaks aastat kriise on meile õpetanud, et seal, kus riik pole olnud tugev, on kannatanud Eesti inimesed. Sõlmitud koalitsioonileping näitab, et õhukese riigi aeg on pöördumatult läbi – Eesti peab olema tugev,» ütles täna hommikul oma kõnes volikogule Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Täna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna suvepäevade raames Viljandimaal Vaibla puhkekeskuses peetud volikogu keskendus päevapoliitilisele olukorrale ja lähenevatele riigikogu valimistele.

Lauri Läänemetsa volikogul peetud kõne täismahus

Austatud sotsiaaldemokraadid, lugupeetud volikogu!

Eesti vajab vasakpoolset poliitikat järjest rohkem. Kaks aastat kriise on meile õpetanud, et seal, kus riik pole olnud tugev, on kannatanud Eesti inimesed. Hinnatõusud on söönud perede sääste, koroonasulgemised pidurdanud majanduse arengut ning oma kodu on järjest vähematele kättesaadav. Kõige selle kõrval elame julgeoleku olukorras, mis nõuab ühiskonnalt suuremat panust nii sõjalisse kui laiapindsesse riigikaitsesse.