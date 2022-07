Võlgadest vabanenud rohelised üritavad puhtalt lehelt taasalustada

«Uue juhtkonna eesmärgiks on olnud tuua erakonda uus hingamine ja professionaalsus,» teatas Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu BNS-ile. «Tänu toetajate abile saame me kevadistele riigikogu valimistele vastu minna sirge selja ja selge sihiga. Eesti vajab ja väärib rohelisi, kellele saab kindel olla.»

«Need vanad võlad, mis küll kõrvutatuna suurte erakondade võlgadega olid väikesed, hoidsid meie tegevust aastaid tagasi. Õnneks on see periood möödas. Julgustav on teada, et meisse usutakse ja meid toetatakse,» lisas Roheliste kaasjuht Marko Kaasik.