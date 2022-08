OTSEPILT- JA BLOGI ⟩ Raik ja Läänemets annavad Narvas pressikonverentsi: mida teha punamonumentidega?

Viimastel nädalatel on avalikkuses aina tulisemalt arutletud punamonumentide, eriti aga Narva jõe kaldal seisva nõukogude tanki üle. Seni on Narva linnapea andnud mõista, et selle teisaldamine on eeskätt otsustamiseks riigi tasandil. Muu hulgas on päevakorda kerkinud ka küsitluse korraldamine kohalike seas.