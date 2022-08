Politsei palub abi Tallinnas kadunud 83-aastase Gennadi leidmisel

Gennadi lahkus oma kodust Tallinnas Kärberi tänaval täna kella 21 paiku õhtul. Kuna mees ei pruugi orienteeruda ajas ja ruumis ning on ka varem linnas ära eksinud, siis alustas politsei kohe tema otsimist lähedalasuvatest parkidest ja tänavatelt. Teada on, et Gennadi võib sõita ka bussidega. Telefoni tal kaasas ei ole.