Haiglasaaga jätkub: Tallinna linn pöördus valitsuse vastu kohtusse

Kõlvart hoiatas: kui ühist arusaama ei teki, läheme kohtusse

«Meie praegu lähtume sellest, et juriidiliselt on meil riigiga siduvad suhted. Meile on antud väga selge juriidiline signaal, et Tallinn seda haiglat ehitab ja riik seda Euroopa vahenditega toetab. Kui see signaal on antud, siis koos sellega tekib ka vastutus,» sõnas Kõlvart ja viitas, et neile tuleks kompenseerida ka senised kulud vähemalt projekteerimise eelarve osas.