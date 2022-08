MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Kaitseminister Hanno Pevkur: ei saa öelda, et me polnud Kalle Laaneti tööga rahul

Kõigepealt tahan öelda, et kaitseminister on nagu teisedki ministrid osa valitsuse meeskonnast, ja kui vaatame lisarahastuspakette, siis need tõukusid Ukraina sõjast. See sõda defineeris ümber Eesti kaitsepoliitika, kiirendas plaane, mis olid varem tehtud.

Esimene teema on seesama juba mainitud keskmaa õhutõrje küsimus, see vajab valitsuse otsust. Asi pole veel otsustatud. Jah, on olemas eelotsus, et põhimõtteliselt teeme. Koalitsioonileppesse sai kirja keskmaa õhutõrje, nüüd on see vaja täita reaalse sisuga. Eile (üleeile – toim) sain kokku Läti kolleegiga, teame, et Eesti ja Läti lähevad koos hankima keskmaa õhutõrjet. Võimalikke tootjaid on 5–7. See on esimene eesmärk.

Millal keskmaa õhutõrje otsus valitsusse jõuab? Kas see ootab ainult peaminister Kaja Kallase (RE) puhkuse jätkumise taga või on veel mingeid muid põhjuseid?

Rahandusminister [Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond)] on ka puhkusel. Nii suure otsuse tegemisel on kindlasti rahandusministrit ka vaja. Mulle meeldiks, kui terve valitsuskoosseis oleks olemas, sest see ei ole suure mõjuga otsus mitte ainult Eesti kaitsevõimele, vaid ka Eesti riigi rahandusele.

Teine eesmärk on Madridi tippkohtumise järel diviisi struktuuri läbirääkimine. Kolmas on Kaitseliidu temaatika, õppekogunemiste mahu suurendamine ja lisaõppekogunemise korraldamine. See on ka koalitsioonilepingus kirjas.