GALERII ⟩ Prantsuse õhuväelased andsid Balti õhuturbemissiooni teatepulga üle sakslastele

Saksamaa kaitseministri Christine Lambrechti sõnul on Bundeswehri pühendumus NATO idatiival praegu väga oluline. «Moskvale ei tohiks jääda mingeid illusioone. Allianss on ühtsem kui kunagi varem,» märkis ta.

«Meie vankumatu pühendumus liitlaste julgeolekule on ilmne ka Eestis. See, et oleme seotud Balti õhuturbemissiooniga ja tagame oma liitlaste õhuruumi puutumatuse, näitab, et Saksamaale võib loota. Täidame oma kohustusi ja oleme partner, kelle peale meie liitlased saavad kindlad olla,» rääkis Lambrecht.