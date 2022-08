MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Milliseid riske tasuks praegu ettevõtluses võtta? Stuudios on Kristjan Järvan

Riigikontroll on tõdenud, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetused on kasvatanud Eesti ettevõtlust mahus, mida riik on maksnud toetustena ettevõtetesse – kuidas sellesse suhtuda?

Need samad bakterid teevad ka halbu gaase. Mida meie selle raha eest teeme, on see, et võtame teised mikroorganismid, mis on siin põhjas vaikselt settinud, ja teeme neile töökeskkonna. Ja tõsi ta on, et halvad gaasid peaksid ära minema, kuid lisaks sellele noor loodus siin saab süüa ja sellega ta kasvab 25 protsenti päevas. Nii et on väga tõenäoline, et me hakkame siin biodiislit tootma... Mitte lihtsalt uus kuluallikas filtri näol, vaid uus tootmisliin.)