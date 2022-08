Reinsalu arutas kõnes USA kolleegiga julgeolekut Euroopas: näeme, et Venemaa valmistub pikaajaliseks sõjaks

«Jätkame Ukraina toetamist nii kaua kui vaja,» rõhutas Reinsalu ja lisas, et Eesti soov on abi anda just täpselt Ukraina vajaduste järgi. «Lisaks Žõtomõri oblastile keskendume vägivalla käes kannatanud naiste ja laste olukorra leevendamisele.»

Kokku on Eesti riik ja inimesed andnud Ukrainale humanitaarabi ligi 20 miljoni euro ulatuses ja kaitseabi ligi 245 miljoni euro ulatuses, mis on kolmandik Eesti aastasest kaitse-eelarvest. Ukrainast Eestisse on Venemaa julmuste eest varjunud enam kui 48 000 ukrainlast, mis on ligi 3,7% Eesti rahvaarvust.