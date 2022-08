Riina Solman punamonumentidest: väärtuste üle ei saa kaubelda

Tema sõnul on keeleteadlane Mart Rannut pakkunud välja, et selleks võiks olla genotsiidi tagajärgede kõrvaldamise põhimõte. «Lähtuda tuleks 1948. aasta ÜRO vastavast konventsioonist. Nimelt on Narvas ja Ida-Virumaal Teise maailmasõja järgselt sooritatud mitmeid tegusid, mis otseselt kvalifitseeruvad genotsiidiks, mille kaudu loodi seal hirmuõhkkond, takistati eestlaste tagasipöördumist, viidi läbi kohtuväliseid kinnipidamisi, piinamisi ja mõrvu. Just genotsiidi kaudu oleks lihtsam põhjendada sekkumist kohalikje omavalitsuste valitsemisalasse kultuuriküsimustes.»