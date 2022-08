Erakondade reitingud: Isamaa möödus reitingutabelis Eesti 200-st

Viimaste tulemuste põhjal on Isamaa tõusnud napilt Eesti 200 ette populaarsuselt neljandaks erakonnaks. Pikalt langustrendis olnud Eesti 200 toetus on praegu 10,4 protsendipunkti võrra madalam kui märtsi alguses. Neile järgneb SDE, kes on viimase viie nädalaga oma toetust kasvatanud 2,3 protsendipunkti võrra.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder tõdes, et hiljutine ennustus Eesti 200 ja Isamaa toetuste kohta on vähemalt hetkeks realiseerunud, kaalukauss on kergelt Isamaa kasuks ning pigem on tõenäoline, et need kaks erakonda on toetustabelis vähemalt praeguseks oma kohad vahetanud.