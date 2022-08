Telefon taskusse: tänavu on abi vajanud kümmekond metsa eksinud marjulist

PPA pressiesindaja Britta Sepa sõnul on kõik seenelised ja marjulised metsast ise või politsei abiga tee välja leidnud, enamasti paari tunniga. «Mõnel juhul ei olnud kadunud inimesel kaasas ka mobiiltelefoni, millega endale abi kutsuda,» lisab Sepp.

Lisaks politseile otsib kadunud inimesi ka vabatahtlike organisatsioon SA Kadunud. Organisatsiooni tegevjuht Aare Rüütel rääkis Postimehele, et äraeksimist pole võimalik ennetada, kuid maastikule minejal on oluline teha kõik, et eksimise korral oleks teistel võimalik ta leida. Selleks tuleb jätta kellelegi teade, kuhu ta täpselt läheb.