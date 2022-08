Stroomi ranna haljasala reostuse põhjustas asfaltbituumen

Stroomi ranna veest leitud reostuse päritolu ei ole veel kindel, kuid laborianalüüs näitas, et vees ja haljasalal olevad naftaproduktid on sarnased. Eelmisel nädalal leiti maapinnale immitsevat reostust Stroomi ranna haljasalal. Keskkonnaamet andis loa pinnase kaevamiseks, et kindlaks teha reostuse allikas ja vajadusel see elimineerida. Kaevetööd korraldas Põhja-Tallinna valitsus. Kaevates leiti pinnasest suuri asfaltbituumeni kamakaid, mis ilmastikutingimuste mõjul kiirelt sulama hakkasid.

Veel ei ole teada, kas haljasala ja vee reostus Stroomi rannas oli põhjustatud samast allikast. Laborianalüüs kinnitas, et Stroomi rannas vees ja haljasalal olev naftaprodukt on koostiselt sarnased, kuid pole päris identsed. Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul ei saa selle analüüsi tulemusena kindlalt väita, et allikas on sama. «Samas labor ka ei välista, et naftaprodukt on sama, kuid keskkonnatingimused on seda mõjutanud erinevalt,» ütles Vakra.

Vakra sõnul on kahjuks varasematel aegadel suhtutud jäätmete utiliseerimisse lohakalt. «Pole ju mõeldav, et üle jäänud asfaltbituumeni jäägid tänapäeval lihtsalt maha maetaks, need tagajärjed hakkavad endast varem või hiljem märku andma. Koostöö Põhja-Tallinna valitsusega on olnud hea, nad korraldasid kiiresti Stroomi ranna haljasalalt leitud jääkide nõuetekohase utiliseerimise. Keskkonnakahju ei tekkinud ja haljasalal viibimine on ohutu. Oleme tänulikud tähelepanelikule kodanikule, kes meile reostusest märku andis,» lisas Vakra.

Suurem eesseisev proovikivi Stroomi rannas on vee piiril juunis avastatud naftajääkide lekke likvideerimine. «Naftajäägid on Stroomi piirkonnas olnud ilmselt liiva alla mattunult pikemat aega, Reostuse täpsema ulatuse ja iseloomu väljaselgitamiseks tuleb teha erioskusi nõudev uuring, mille pakkumised loodame saada hiljemalt augusti keskpaigaks,» sõnas Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.