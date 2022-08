Nõukogude haubitsat teisaldanud ekskavaator pandi öösel põlema

Häirekeskus sai teate põlevast ekskavaatorist öösel kella 2 paiku, misjärel sõitsid päästjad sündmuspaigale masinat kustutama. Päästeamet märkis, et kuriteo põhjuseid nemad ei uuri ning menetlusega jätkab politsei.

Pahameelt avaldas energeetikute ametiühingujuht Andrei Zaitsev, öeldes, et suurem osa ametiühingu liikmetest suhtub haubitsa äraviimisesse äärmiselt negatiivselt. Ta viitas, et haubits on paljude jaoks olnud sõjas langenute mälestuspaigaks.