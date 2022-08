Politsei otsib Tallinnas kadunud 72-aastast Stanislavi

Täna läks lähedane PPA teatel Stanislavile külla, kuid meest oma Koplis asuvas kodus ei olnud. Politsei lisas, et Stanislavil on probleeme mäluga ja on ka varem kodutee leidmisel läinud ekslema. Politsei on kontrollinud Kopli piirkonda ja mehe võimalikke viibimiskohti, kuid teda ei ole seni õnnestunud leida.