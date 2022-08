Reinsalu Zelenskõile: Ukraina ülesehitamist tuleb kohe alustada

Kohtumistel president Zelenskõi ja peaminister Šmõhaliga rõhutas Reinsalu, et hoolimata sellest, et Venemaa jätkab ebainimlikku sõda Ukrainas, tuleb alustada Ukraina ülesehitamisega.

«Peame lõpetama lubaduste andmise ja asuma tööle,» ütles Reinsalu kohtumisel peaminister Šmõhaliga. «Talv on tulemas ja paljudel inimestel puudub Venemaa tekitatud purustuste tõttu peavari. Aeg tööle asuda on praegu.»

«Venemaa on julma sõjaga Ukrainas rikkunud kõiki rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja kokkuleppeid ning vastutab reparatsioonide eest,» märkis ta. „Meil on moraalne kohustus võtta vastutusele sõja- ja agressioonikurjategijad. Sellest sõltub reeglitel põhineva maailmakorra tõsiseltvõetavus,» sõnas Reinsalu.

Kohtumistel sõnas Reinsalu, et tervitab Euroopa Liidu juunikuist ajaloolist otsust anda Ukrainale kandidaatriigi staatus. «Minu eesmärk kohtumisel oli välja selgitada, millises valdkonnas ja millist tuge Ukraina ELiga ühinemisel meilt kõige enam vajab,» ütles ta ja lisas, et Eesti toetab ühtlasi Ukraina teekonda NATO-sse.

Kokku on Eesti riik ja inimesed andnud Ukrainale humanitaarabi kokku ligi 20 miljoni euro ulatuses ja kaitseabi ligi 245 miljoni euro ulatuses, mis on kolmandik Eesti aastasest kaitse-eelarvest. Ukrainast on Eestisse Venemaa julmuste eest varjunud enam kui 48 000 ukrainlast, mis on ligi 3,7 protsenti Eesti rahvaarvust.