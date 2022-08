Odinets: otsus punamonument teisaldada ei lahenda Ida-Virumaa probleeme

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Ida-Virumaa piirkonna juhatus otsustas eile õhtul erakorralisel koosolekul, et valitsusel tuleb eeskätt tõsisemalt ette võtta eelmiste valitsuskoosseisude tähelepanuta jäänud Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikud ja lõimumise väljakutsed ning anda selgeid signaale jätkuva energiakriisi lahenduste küsimuses.

Olukorras, kus Ida-Virumaal on Eesti suurim töötuse osakaal, kõrgeim miinimumpalga saajate määr ning peatselt läheneb kütteperioodi kriis, võimendab punamonumendi ümber tekkinud konflikt eelmiste valitsuste tehtud vigade ja tegemata töö mõjusid, leiab Ida-Virumaa sotsiaaldemokraatide juhatus.

«Okupatsioonimonumentide paigutamine muuseumidesse otsustati juba eelmises valitsuses, kuid see otsus kuidagi ei lahenda Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikke probleeme,» märkis Ida-Virumaa sotside juht ja SDE peasekretär Odinets.

«Nii keele-, kodakondsus- kui lõimumispoliitikas valitseb siiamaani olukord, kus tasuta keelekursuste kohad saavad täis 15 minutiga, mistõttu mittekodanike motivatsioon pingutada Eesti kodakondsuse saamise nimel on väike ning kus riigil on seni olnud pimesi lootus, et elanike poolehoid keskvõimu suhtes areneb iseenesest,» ütles Odinets.

Ida-Virumaa sotside hinnangul on lünklik lõimumispoliitika keskse tähendusega probleem, mille lahendamine peab saama kõikide erakondade prioriteediks.

«Tugev riik algab sidusast ühiskonnast, kuid keskvõimu senised pingutused on olnud heal juhul piiratud, enamasti vaid näilised ja deklaratiivsed. Näiteks kindlustunde tagamine on kohalike elanike jaoks tänases inflatsioonis ja eesseisval keerulisel kütteperioodil kriitilise tähtsusega toimetuleku küsimus. Ligipääs kvaliteetsele tervishoiuteenusele on eeldus, mis määrab kogu piirkonna arengut aastakümneteks,» loetles Odinets.