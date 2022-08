Valitsus võtab tanki teisaldamise ise ette

«Enamus kohtades me räägime sellest, et kohalik omavalitsus töötab kaasa. On kohad, kus on teistmoodi,» viitas peaminister.

«Praegu kuulub see Narva linnale ja tänases õigusruumis on see keeruline olnud,» märkis Kallas. «Kuna on selge, et Narva seda ise ei tee ja me näeme, et on tekkimas pinged, siis peab valitsus selle otsuse ise tegema ja tanki kui ka teised sümbolväärtusega monumendid teisaldama,» kinnitas peaminister.

Täpsemast ajakavast valitsusliikmed veel ei räägi: «Täpsemat ajakava me hetkel avaldada ei saa. Liigume sellega nii nagu saab logistiliste ülesannetega lõpule jõuda,» sõnas ta.

Kallas aga toonitas, et hukkunute mälestamine ei ole ega hakka keelatud olema, küll aga tuleks seda tema sõnul teha vastavas kohas ehk kalmistul. «Tank on taparelv, see ei ole mälestusobjekt. Samade tankidega tapetakse Ukraina tänavatel inimesi. Narva tankil ei ole ka ühtegi sõjahauda all.»

Nii peaminister kui ka siseminister Lauri Läänemets (SDE) viitasid tanki ümber kerkinud pingetele. «On oluline, et pinged ei eskaleeruks. Selge on see, et Venemaa agressioon on meie ühiskonnas lahti rebinud haavad, mida kõik punamonumendid meelde tuletavad. Nende avalikust ruumist eemaldamine on vajalik täiendavate pingete vältimiseks,» arvas Kallas.