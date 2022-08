MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Siseminister Lauri Läänemets: minu ettepanek on makse tõsta, aga neid ka langetada

Ütlesite, et Narva tanki teisaldamine peab olema kohalike suhtes väärikas. Miks Vene okupandid eestlaste suhtes või narvakate suhtes väärikad ei olnud?

Sõjas ei ole kunagi väärikust, sealt ei saa seda otsida ega loota. Ükski sõda ühegi rahva vastu, eriti kui okupeeritakse, ei ole väärikas. Mis puudutab seda [tanki teisaldamise] protsessi, siis arvan, et Eesti riik ei pea tegema seda salaja öösel pimedas. Eesti riik peab tegema seda nii, et kehtestab ennast ja kõik saavad aru, et meil on riik, siin on põhimõtted ja väärtused, mida me ise loome. Ka väärikuse koht on oluline, sest peame mõistma, et seda tanki nähakse väga erinevalt.

Miks ei saa monumentide komisjon anda kindlat tähtaega, miks on vaja mingit analüüsi? Kapol on ohuhinnangud tõenäoliselt olemas, et kas tuleb mäss või midagi muud sarnast.