Kuidas levis Narvas tankipropaganda? Hirmu võimendas kohalik keskerakondlane

Propastopi teatel kutsus teisipäeva õhtul Narvas asuv MTÜ PAMJAT, mis tegeleb mälestusmärkide kaitsmisega, oma jälgijaid üles valvsusele: «Seoses meie monumendi ümber toimuvate sündmustega kutsume kõiki hoolivaid inimesi näitama üles valvsust ja tähelepanu. Kui märkate selle lähedal toimumas midagi ebaselget ja kummalist, siis palun informeerige sellest organisatsiooni PAMJAT liikmeid, mis tahes ajal.»

Samal õhtul tegi postituse ka kohalik keskerakondlane Mihhail Panšin, kes valas veel õli tulle, teatades, et on põhjust karta, et tank viiakse minema ilma Narva või Eesti võimukandjate otsuseta.

MTÜ PAMJAT üleskutse ühismeedias. Foto: www.propastop.org

Päev hiljem, kolmapäeva hommikul postitati rakenduses Viber aga juba üleskutse, kus anti teada, et tank demonteeritakse õhtul kell viis, mistõttu kutsuti inimesi tanki juurde kogunema.

Sõnum, mida jagati Viberi vahendusel. Foto: www.propastop.org

Sama päeva lõunal postitas Panšin uuesti, seekord hoiatades inimesi provokatsioonide eest ning kutsus kõiki üles seadust järgima. Tema postitust jagas ka MTÜ PAMJAT. Panšin seostas provokatsiooni Auveres Eesti Energia poolt maha võetud haubitsaga ja arvas, et samad inimesed, kes olid haubitsa mahavõtmise taga, võivad tulla ka tanki eemaldama.

«Eile eemaldati Eesti Energia territooriumilt kahurimonument. See on puhas provokatsioon. Minu arvates tegid seda need, kes tahavad ära viia meie tanki. Legaalseid viise tanki eemaldamiseks ei ole. Nii minister kui linnapea on öelnud, et selleks tuleks muuta seadust, võtta see vastu riigikogus jne.