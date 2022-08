Politsei otsib endiselt Tallinnas kadunud 87-aastast Akhmetti

Akhmeti lähedased suhtlesid temaga viimati neljapäeva hommikul kella 9–10 paiku, kuid pärast seda ei ole temaga enam ühendust saadud. Mees ei viibi oma kodus ega kohtades, kuhu ta võinuks minna. Oma telefoni on ta koju jätnud. Politsei on põhjalikult kontrollinud tema koduümbrust Tallinnas Lasnamäel ja vestelnud ümberkaudsete inimestega, kuid meest leitud ei ole.

Politsei lisas neljapäeval, et tänaseks on teada see, et Akhmet lahkus eelmisel neljapäeval, 4. augustil oma Lasnamäel asuvast kodust plaaniga sõita kesklinna poole. Kell 12.11 oli ta Lasnamäel Liikuri bussipeatuses, kus eksis ilmselt bussiga ning astus bussi number 12, mis suundus Priisle poole. Teada on ka, et ta sisenes bussi teisest uksest. Kahjuks ei ole seni teada, mis peatuses mees bussist väljus.