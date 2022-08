Yana Toom: Mis probleeme me Narva tanki teisaldamisega lahendame?

Facebookist jääb silma Yana Toomi kuri kommentaar värske siseministri Lauri Läänemetsa aadressil, kui too tuli välja mõttega teisaldada piirilinna külje all konutav vana sõjamasin ja pakkuda narvalastele vastukaubaks olmelist meelehead. «Mind hämmastas ministri plaani juures vorstikauplemine: meie eemaldame tanki ja teie, Narva elanikud, saate vastu seda, mida valitsus peaks nii või teisiti tegema – haigla ja madalamad küttetariifid. See pole normaalne,» selgitab Toom. «Tulla väärtuskonflikti lahendama sellisel viisil pole normaalne. Pigem saadab kohalikele signaali, et valitsus saaks piirkonda aidata, aga seda tehakse vaid teatud tingimusel. See on iseenesest solvav.»