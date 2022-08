FOTOD ⟩ Elu dessantlaeval nõuab ärkamist kottpimedas

Kuna dessantlaeval viibib palju inimesi, siis palju ruumi laeval üle ei jää. Davise sõnul ollakse sellega juba harjunud ning töökaaslastest on saanud tema teine pere. «Meid on kaheksa pataljoni ehk ligi 600 merejalaväelast. Vahest on laeval kitsas, aga me oleme juba nagu perekonnaks muutunud.»

Merejalaväelasena viibib ta laeval ajutiselt – ühe rotatsiooni pikkus on harilikult pool aastat. Davis nentis, et vahel tabab ka teda koduigatsus. «Alati on keeruline olla kodust kaugel, aga siis tuletan endale meelde oma eesmärgid ja ülesanded siin laeval ja see aitab.»

Mis laev on dessantlaev USS Gunston Hall?

Roszkowski selgitab, et dessantlaeva kasutatakse nii mereväe kui ka erinevate lastide ja tehnika transportimiseks. Laeva kasutatakse enamasti amfiiboperatsioonidel, mis tähendab, et operatsioonis on hõlmatud nii mere- kui ka maaväed.

«Dessantlaeval on pikk ajalugu, seega on ta saanud osaleda erinevatel sõjalistel operatsioonidel, näiteks Iraagis ja Lähis-Idas,» selgitas Roszkowski. Kapral Davis lisas, et laeva eeliseks on see, et ta saab maale lähedal olla ja selle võrra on lihtsam igasuguseid laste maale vedada.

USS Gunston Hall kuulub dessantvalmidusüksusesse Kearsarge, kuhu kuulub veel kaks dessantlaeva. Dessantlaeva saabumine Tallinnasse tähistab kõigi kolme laeva ühinemist Läänemeres, mis toimub nende praeguse teenistuse rotatsiooni käigus esimest korda.

Sel ajal, kui Gunston Hall külastab Tallinna, on Kearsarge visiidil Helsinkis. Arlington aga külastab Stockholmi. Need sadamakülastused näitavad USA pühendumust teha koostööd olulisemate NATO liitlas- ja partnerriikidega, et säilitada turvalisus ja stabiilsus Läänemere piirkonnas.