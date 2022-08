Politsei otsib Tallinnas kadunud 34-aastast Alarit

Alari lahkus oma kodust Mustamäel täna hommikul ja tema lähedased on äkilise lahkumise pärast väga mures. Politsei on kontrollinud Alari võimalikke viibimiskohti, kuid sõbrad ja mujal elavad lähedased ei ole temaga ühenduses olnud. Samuti on põhjalikult kontrollitud tema kodu lähiümbrus, kuid paraku tulemusteta. Mees võib liikuda ka bussidega, kuid tema liikumissuund on teadmata.