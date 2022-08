Kallas kohtub homme Narva linnavolikogu- ja valitsusega

Neljapäeval teatas peaminister, et kuivõrd Narva omavalitsusena punatanki teisaldamisega tegelema ei hakka, võtab valitsus selle enda ülesandeks.

Millal see juhtub, valitsusliikmed endiselt ei täpsusta: «Täpsemat ajakava me hetkel avaldada ei saa. Liigume sellega nii, nagu saab logistiliste ülesannetega lõpule jõuda,» sõnas Kallas pressikonverentsil. Küll aga on lubatud avalikkust eelnevalt teavitada.