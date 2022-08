VIDEO JA FOTOD ⟩ Raik: tank peab jääma Narva, aga silma alt ära

Tema sõnul lähevad ajaloo- ja kultuuriväärtusega monumendid kindlasti muuseumidesse ning selle korraldamine on riigikantselei ülesanne. «Me ei kavatse midagi lõhkuda, vaid teeme seda väärikalt,» rääkis Kallas.

Narva linnapea Katri Raik tõdes, et Narvas on läinud mõnevõrra ärevaks ning Narva tankist on saanud mälestusmärkide mälestusmärk ja Narvast ühe tanki linn. «Narva linnavolikogu soovib vältida vastandumist,» ütles Raik, lisades, et veel kaks nädalat tagasi ei oleks linnavõimul olnud piisavalt üksmeelt tanki eemaldamise osas.

Narva inimeste jaoks on oluline, et tank jääb Narva. See peab jääma Narva.

Raik andis mõista, et tanki teisaldamisega ei venitata. «See pole asi, millega me tegeleksime veel oktoobris või novembris,» ütles Raik, lisades, et esialgu tank ladustatakse, et «see oleks silma alt ära». «Narva inimeste jaoks on oluline, et tank jääb Narva. See peab jääma Narva,» rõhutas Raik.

Ta avaldas lootust, et pinged Narvas ei kasvaks, ühtlasi tuleb lõpetada tanki valvamine, millele aitab kaasa see, kui narvalastel on kindlus, et öö varjus tankiga midagi ei juhtuks.