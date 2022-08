VIDEO JA FOTOD ⟩ Politseinikud päästsid ärandatud sõidukiga avarii teinud joobes mehe

Politsei vahendas, et pühapäeva kella 2.30 ajal teatati häirekeskusele, et Kesklinnas Tartu maanteel asuvast tanklast ärandati sõiduauto Volkswagen, mille omanik oli mootori tööle jätnud ning ise sõiduki juurest minutiks lahkunud. Politseipatrullid asusid varastatud sõidukit otsima ning kella 2.45 ajal märkasid politseinikud sõidukit Tallinna ringtee 12. kilomeetril liikumas Keila suunas.

«On õnn, et selle sündmuse puhul kõige traagilised tagajärjed juhtumata jäid. Politsei otsustab iga konkreetse mittepeatumise korral, kas ja milliste vahenditega põgenejat taga ajada. Mida suurem on liiklustihedus, seda ohtlikum selline ärasõit nii juhi enda, politseinike kui ka kaasliiklejate jaoks on. Sellise mõtlematu teoga võidakse rikkuda paljude inimeste elud, kuid seekord jäi õnneks peamiseks kannatajaks vara,» ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Roger Kumm.