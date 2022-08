Zelenskõi: pärast sõda ei tohi jääda hõõguvat ega külmutatud konflikti

Zelenskõi märkis, et praegu räägitakse palju Venemaa sõjast Gruusia vastu 2008. aastal ja selle tagajärgedest.

«Muu hulgas sellest, kuidas keeldumine Ukrainale ja Gruusiale NATO liikmelisuse tegevuskava andmisest suurendas pidevalt Venemaa juhtkonna jultumust. Kuid ometi ei ole toonane sõda veel ajalooks saanud ja pole täielikult minevikku taandunud. Seetõttu peame rääkima mitte niivõrd sellest, mis juhtus, vaid sellest, mida saab selles osas teha,» rääkis riigipea.

President märkis, et toonased väljakutsed on väga aktuaalsed ka tänapäeval.

«Ja mitte ainult sellepärast, et Venemaa edasise agressiooni oht selles Kaukaasia osas püsib endiselt, kuigi konflikt on külmutatud. Alles nüüd on maailm hakanud mõistma vajadust tõeliste tõhusate vahendite järele, et sellist agressiooni ennetada ja agressoreid vastutusele võtta,» seletas Zelenskõi.

Presidendi sõnul ei toiminud aastatel 2008, 2014 ja 2022 alanud sõdade ajal regionaalsed ja globaalsed julgeolekumehhanismid.

«Just seetõttu on ennetusprintsiip rahvusvahelistes suhetes nii vajalik – kui juba on selge, et mõni riik valmistab ette agressiooni – ebaõiglast, provotseerimata, ebaseaduslikku, siis peaks maailma reaktsioon selle ettevalmistamisele olema sama, mis juba toimunud agressioonile,» rääkis riigipea.

Ukraina president tõi välja, et pole vaja ära oodata rünnakuid ja inimohvreid, vaid tegutseda otsustavalt sõja ärahoidmiseks.

«Pärast seda Venemaa sõda Ukraina vastu ei tohiks enam olla hõõguvat ega külmutatud konflikti. See on oluline. Ukraina peab tagastama kõik, mille Venemaa ajutiselt omastas ja agressorriiki tuleb karistada agressioonikuriteo eest. Ja see on oluline mitte ainult õigluse pärast,» rõhutas Zelenskõi.

President lisas, et ainult agressori ilmselge kaotus, kõige kokkuröövitu kaotus ja rahvusvaheline õiguslik vastutus agressiooni eest on kaitseks sõja vastu.

Zelenskõi sõnul tegelevad sellega Ukraina diplomaadid, ametid, ametnikud ja absoluutselt kõik, kes on seotud Venemaa agressioonile ülemaailmse poliitilise, majandusliku ja õigusliku vastuse korraldamisega.