MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Peep Peterson: Tallinna haigla otsust selle valitsusega ei tule, kuigi uut haiglat oleks vaja

Võtsin Maris Jesse hea meelega, sest tervishoiuvaldkond on ebaproportsionaalselt tsentraliseeritud. See on täis detaile, kus tuleb langetada kiireid otsuseid. Selleks et ministril jääks aega tegeleda ka muuga, tuli leida kogenud inimene, kes saab asjast aru.

Ma tean, et ta on tugev isiksus. Mina olen ka tugev isiksus ja me leppisime kokku, et tugevatena me sobime teineteisega. Olen oma töös näinud lähedalt umbes kümmet ministrit ja kujutan ette, kus teistel on asjad viltu läinud. Aga panna nüüd Marisele süüks, et ta on midagi oluliselt valesti teinud, siis siin on sama loogika kui «oleks me kõik olnud toona sama targad kui minu naine praegu, küll siis oleks kõik suurepärane».

Kas aastaid kestnud kliinikumi riigihangete rikkumisi kavatsete ikka uurida?

Kohe kui eile (üleeile – toim) hommikul uudist kuulsin, sain sündmustest täpse pildi. Küsitavaid tehinguid oli vist 5 miljonit eurot. Mõni asi on juhatusel vaja korda teha, kasvõi see, et hankelepingud on lõppenud, aga maja ei tea ja jätkab [kaupade] tellimist.

Ent kui vaadata kogu mahtu, siis jätab audiitor alati mõne asja oma järeldustes välja toomata. Need ei moodusta suures pildis kriitilist massi. Samas olen nõus, et asi peab olema puhas.

Kas Jesse tagasitoomine räägib sellest, et teil on plaanis teha vangerdusi ametnike seas?