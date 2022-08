MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: meelsus on ikka keelsusega seotud

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütleb, et koolijuhid on suhtunud oma kvalifikatsiooni tõstmisse üsna tõsiselt, enese arendamine on lausa popp.

Kui panna n-ö korralduslikult kõik lapsed ühte kooli, siis see ähvardab kaasa tuua olukorra, kus eesti lapsed peavad võib-olla olema abiõpetajaks venelaste keeletaseme tõstmisel, selmet ise õppida. Niisugune oht on haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase (Isamaa) hinnangul olemas ja seetõttu arvab ta, et need asjad tuleb ära teha samm-sammult.