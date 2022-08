Pevkur: Eesti ja Soome kaitseplaanid tuleb integreerida

«Meil on väga hea meel, et Soome NATOga liitumise teekond on jõudmas lõpusirgele. Soome ja ka Rootsi ühinemine NATO-ga toetab kogu Euro-Atlandi piirkonna julgeolekut ja stabiilsust märkimisväärselt,» ütles Hanno Pevkur. «Soome ühinemine muudab Läänemere piirkonna potentsiaalset lahinguruumi ja me peame käsitlema seda kui tervikut piirkonna kaitseplaanides, ehk loogilise jätkuna tuleb Eesti ja Soome kaitseplaanid integreerida,» lisas ta.