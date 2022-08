Zelenskõi kutsus okupeeritud alade elanikke üles Ukraina armeed aitama

«Ükskõik, mida okupandid lubavad, on nende ainus võimalus põgeneda. Parimal juhul. Kui see õnnestub. Ajasime Vene armee põhjapiirkondadest välja. Ajasime sissetungijad meie Maosaarelt välja. Nad tunnevad juba, et aeg on käes põgeneda Hersonist ja teistestki piirkondadest. Tuleb aeg, mil nad põgenevad Harkivi piirkonnast, Donbassist ja Krimmist. Ja kõik, kes saavad seda aidata, peaksid aitama. Kui teil on oluline teave vaenlase kohta, siis palun teatage sellest ohutul teel meie eriteenistustele või meie sõjaväelastele. Kui teate neid, kes okupante abistavad või agressiooni õigustavad, siis andke ka sellest teada,» ütles riigipea.