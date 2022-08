VIDEO JA BLOGI ⟩ Reinsalu: need Vene Föderatsiooni tudengid, kes pole veel õpinguid lõpetanud, saavad aasta pikendust

Välisminister Urmas Reinsalu rääkis, et nädala pärast rakendub sanktsioon nendele Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kellele on Schengeni viisa väljastatud Eesti riigi poolt. «See tähendab, et viisa jääb kehtima, kuid neid kodanikke Eestisse ei lasta. On ka erandeid, näiteks Vene saatkonna töötajad ning nende pereliikmed,» lausus Reinsalu.