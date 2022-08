Õpilasmaleva kokkutulek on malevlastele justkui kirss tordil

Suvepealinna rühmast pärit Lili Johanna sõnul on maleva kokkutulek, mis sel aastal toimus Järvamaal Toosikannu puhkekeskuses 9.–11 augustini, äärmiselt oluline. «Kokkutulek on igati seda töötegemist, pisaraid ja naeru väärt,» sõnas ta.

Samast rühmast pärit Tristani jaoks on malev justkui kaks ühes: on lõbus, aga saab ka töökogemuse. Tristan lisas, et tema malevarühm oli fantastiline ning grupina saadi kolmenädalase töötamise käigus väga lähedaseks.