Zelenskõi sõnul on Venemaa saavutanud terrorismis uue põhjataseme

«Kõik see, mis praegu Zaporižžja tuumajaama ümber toimub, on terroririigi üks suuremaid kuritegusid,» toonitas president.

Zelenskõi tõi välja, et neljapäeval registreeriti tuumajaama territooriumil ja rajatiste vahetus läheduses järjekordsed Vene mürsuplahvatused.

«Venemaa tabas järjekordselt maailma terrorismiajaloos põhjataset. Mitte keegi teine ​​ei ole kasutanud tuumajaama kogu maailma ohustamiseks ja seal mingite tingimuste esitamiseks. Kõik maailmas peavad koheselt reageerima, et sissetungijad meie riigist ja Zaporižžja tuumajaama territooriumilt välja saada. See on ülemaailmne ja mitte ainult Ukraina vajadus,» ütles riigipea.