Zelenskõi kutsus üles rindesündmusi vastutustundlikult kommenteerima

«Kui soovite jätta endast maha suuri pealkirju, siis on see üks asi. Ausalt öeldes on see vastutustundetu. Kui soovite Ukrainale võitu, siis on see teine asi ja te peaksite tundma vastutust iga sõna eest, mida ütlete selle kohta, milleks meie riik valmistub kaitses või vasturünnakutes,» toonitas Zelenskõi.