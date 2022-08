Inimesed pakuvad juba ise Narva tanki jaoks lahendusi

Ta lisas, et Narva linnavolikogu otsustas esmaspäeval kokku kutsuda istungi ja otsustada, et edaspidi usaldada Narva monumendi demonteerimine ja transportimine ajutiseks ladustamiseks suletud ja ohutusse kohta Narva linna territooriumil Narva Linnavalitsusele.

«Oleme tänulikud kõigile, kes otsivad kuidas tekkinud probleemi lahendada, kuid nüüd Narva linnavolikogul on oma lahendus, mille nad esitasid ametlikult peaministrile Kaja Kallasele,» rääkis Grünvald ja selgitas, et erinevad huvigrupid sooviksid ja näevad, et tank peaks olemas Narvas.