Читатели газеты Postimees могут насладиться концертом Элины Нечаевой со скидкой

В конце лета Элина Нечаева даст три прекрасных классических концерта под названием «The sound of Beauty». Концерты пройдут 19 августа на хуторе Кийвитая в Пангоди, 20 августа в саду виллы Амменде в Пярну и 15 сентября в Русском театре Эстонии (Таллинн).

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По словам Элины Нечаевой, концертная программа во многом основана на ее дебютном альбоме «The sound of Beauty», выпущенном прошлым летом: «Было страстное желание поделиться этим прекрасным летом с народом Эстонии своим увлечением чудесной музыкой. Яркая, разноплановая, восхитительная, виртуозная, а порой и мрачноватая красота в произведениях, которые я выбрала для этого концерта, зажигает в моей душе желание жить так, как звучит музыка – красочно и наслаждаясь ею в полной мере».