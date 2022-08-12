R, 12.08.2022
Ilm
Horoskoop
Tellimine
Kuuluta
Reklaam
Toimetus
Klienditugi
Telli uudiskiri
RUS
UKR
ENG
Otsi

Читатели газеты Postimees могут насладиться концертом Элины Нечаевой со скидкой

Karl Gustav Adamsoo
Читатели газеты Postimees могут насладиться концертом Элины Нечаевой со скидкой
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Элина Нечаева
Элина Нечаева Foto: Kalle Veesaar

Мы хотим, чтобы наши читатели всегда получали преимущества, в том числе при посещении культурных мероприятий. Сейчас читатели смогут насладиться концертом Элины Нечаевой «The sound of Beauty» («Звуки красоты») со скидкой 20%.

В конце лета Элина Нечаева даст три прекрасных классических концерта под названием «The sound of Beauty». Концерты пройдут 19 августа на хуторе Кийвитая в Пангоди, 20 августа в саду виллы Амменде в Пярну и 15 сентября в Русском театре Эстонии (Таллинн).

Все читатели нашей газеты могут приобрести билеты на концерты Элины Нечаевой со скидкой 20%, воспользовавшись кодом POSTIMEESБилеты со скидкой можно приобрести Piletilevi.

По словам Элины Нечаевой, концертная программа во многом основана на ее дебютном альбоме «The sound of Beauty», выпущенном прошлым летом: «Было страстное желание поделиться этим прекрасным летом с народом Эстонии своим увлечением чудесной музыкой. Яркая, разноплановая, восхитительная, виртуозная, а порой и мрачноватая красота в произведениях, которые я выбрала для этого концерта, зажигает в моей душе желание жить так, как звучит музыка – красочно и наслаждаясь ею в полной мере».

Аккомпанировать Элине Нечаевой на концерте будет квартет, с которым она работает уже много лет. В состав квартета входят Аули Теппо (фортепиано), Мария Горшенина и Лаура Куусмаа (скрипки), Андреас Ленд (виолончель) и Хейго Розин (ударные).

Märksõnad
Tagasi üles