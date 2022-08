Valitsus piirab Vene kodanike sisenemist Eestisse alates 18. augustist

See tähendab, et kui järgmisel neljapäeval saabub Narva, Luhamaa või Koidula piiripunkti Venemaa kodanik, kellele on Eesti väljastanud Schengeni viisa ning kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur, siis ta enam Eestisse ei saa.