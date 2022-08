Tartus hukkus eramaja tulekahjus mees

Käesoleval aastal on tulekahjudes hukkunud 24 inimest. Päästeamet rõhutab, et pooled hukkunutega lõppevatest tulekahjudest saavad alguse just hooletust suitsetamisest. Suitsetada on ohutum ruumidest väljas ning sigaret kustutada tuhatoosi või veega täidetud pudelisse.