Jüri Ratas: keskmine pension peab tõusma 1000 euroni

«Erakorraliste pensionitõusudega tuleb jätkata ning leian, et juba järgmisel aastal peame pensione lisaks indekseerimisele 20 euro asemel tõstma vähemalt 50 euro võrra,» lausus Ratas. «Eakad on ühiskonna haavatavamaid gruppe ning me ei tohi neid jätta hinnatõusu meelevalda. Teame, et eriti raske on praeguse hinnakasvuga hakkama saada üksi elavatel pensionäridel, mistõttu juba tõstsime ka nende toetust.»

Ratase sõnul käib oma kallite vanemate ja vanavanemate eest hoolitsemine paljudele üle jõu ning seetõttu tuleb sellega seotud küsimustele kiiremas korras lahendused leida. «Oli väga positiivne, et tänane valitsuskoalitsioon lubas keskmise pensioni eest hooldekodukohta. Täna teame paraku, et koalitsioonileppesse see uljalt välja käidud mõte siiski ei läinud ning ka raha selleks pole tegelikult piisavalt. Keskerakond nõuab, et uus valitsus täidaks eakatele antud lubaduse ning tagaks abivajajatele pensioni eest hooldekodukoha,» rõhutas Ratas.

Keskerakonna esimees on veendunud, et maksusüsteemi tuleb kaasajastada, et see töötaks Eesti inimeste heaks. «Seda, milliste maksumuudatuste üle peaksime avalikult senisest rohkem arutama või millised muudatused ellu viima, on meie üheskoos valida ja otsustada. Terviklike lahenduste loomiseks vajame mõistagi kogu ühiskonda kaasavaid arutelusid, põhjalikku analüüsi ja head koostööd,» rääkis erakonna esimees.

«Me ei räägi maksupoliitika võimalikest muudatustest ainuüksi maksude tõstmise pärast, vaid ikka seetõttu, et tänase maksusüsteemi muutmata jätmisel jäävad esile kerkinud probleemkohad lahenduseta,» jätkas Ratas. «Pean õigeks, et seisame edasi astmelise tulumaksu kehtestamise eest, kus jõukamate inimeste panus on sidusa riigi ülesehitamisel suurem. Peame senisest julgemalt võtma ka initsiatiivi, et rääkida luksusmaksudest, mis võimaldaks riigil rohkem panustada oluliste murekohtade lahendamisse. Suuremat tähelepanu vajab debatt hoolduskindlustusmaksu rakendamise üle, millega katta konkreetselt vaid hoolekandega seotud kulud. Valitsuse lubadus on samm õiges suunas, kuid on väga kaheldav ja esimesed signaalid seda juba näitavad, et vananeva ühiskonna ja vajaduste taustal pole pakutav poolik lahendus jätkusuutlik.»