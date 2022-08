Kõlvart: kui inimesed meid ei toeta, siis plaanidel ja suurprojektidel ei ole mõtet

Ta lisas kongressil, et Keskerakonna tugevus on inimesed erineva sotsiaalse tausta ja emakeelega. «Me peame seda näitama igapäevaselt. Mul on üks väga konkreetne sõnum – vabandage, ka mina soovin teha reklaami või propagandat – ma tahan toetada meest, kes täna kandideerib juhatuse koosseisu – Mihkel Undrest. Mees Saaremaalt, kes oskab töötada käte kui ka peaga. Ta oskab raha teenida, inimestega suhelda – kes on aus ja konkreetse sõnumiga. Mina, tavaline Lasnamäe poiss, toetan meest Saaremaalt,» rääkis Kõlvart. Just see võiks tema hinnangul olla erakonna valem ehk peamine sõnum.

«Tänan ka Edgar Savisaart. See on sama jutt, palju asju oli võib olla tehtud valesti ja õigesti, aga me peame näitama erakonnale ja väljapoole, et meil on ajalooline mälu. Et me oskame aru saada, kust on meie erakond tulnud, sõltumata sellest, milliseid vigu on tehtud. Ajalugu on pikem kui ühest valimistsüklist teiseni,» selgitas Kõlvart.