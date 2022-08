KÕNE ⟩ Toots: Keskerakond on lõhkunud ühe valitsuse ja loobunud vabatahtlikult peaministritoolist

Veel peab Toots tähtsaks, et erakonna rahaasjad saaksid korda. «Olukord, kus valimistel osalemiseks ja kandidaatide reklaamimiseks ei ole raha, kuigi üksnes riigieelarvest saame väga arvestavat toetust, on jätkusuutmatu. Usun, et mul on võimalusi ja ideid, kuidas erakonna rahaasjad korda saada ning püsida teiste erakondadega võrdväärses konkurentsis,» lausus Toots.

Postimees avaldab Tootsi kõne täies mahus:

«Austatud erakonna esimees, head erakonna liikmed, lugupeetud külalised!

Tere tulemast Tartusse, heade mõtete linna, minu sünnilinna ja kodulinna. Mul on hea meel, et saame üheskoos vaadata tulevikku ja mõelda, kuidas Eesti ja meie erakond saaksid olla homme edukamad kui oleme täna.

Eesti Keskerakond, liikmete arvult Eesti suurim erakond, on teinud imet:

me oleme püsinud pikki aastaid tegutsemistahtes, meid on valitud ja me oleme valitsenud – Eesti riiki ja kohalike omavalitsusi, sealhulgas kaua ja tulemuslikult Eesti Vabariigi pealinna Tallinna. Meil on, mille üle rõõmustada ja mille üle uhke olla – see on meie ühistöö vili.

Kuid see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Keskerakond vajab muutust.

Tean, et paljud teist on minuga nõus, sest olen läbi sõitnud kõik Eestimaa piirkonnad ja vestelnud osakondadega. Igal pool nägin teie ootust ja vajadust muutusteks ning valmisolekut viia need üheskoos ellu.

Tänan kõiki toetajaid, kes on mind innustanud erakonna esimeheks kandideerima.

Seisan teie ees Eesti Keskerakonna esimehe kandidaadina. Inimene, kes kandideerib, peab olema valmis vastust võtma. Ma olen selleks valmis.

See on mulle suur au.

Ma palun teie, head erakonna liikmed, toetust, palun teie häält, et koos teha teoks see, millest üheskoos unistame – oluliselt parem, hoolivam ja säravam Eesti. Me ei rahuldu sellega, kuhu oleme jõudnud, me tahame pürgida ja saavutada! Sportlikult väljendudes: kiiremini, kõrgemale ja kaugemale!

Selleks, et saada valitud ning selleks, et valitseda, on vaja kahte täiesti erinevat inimest, kõlab tuntud poliitiline rahvatarkus. Miks nii? Sest valimisi võidetakse enamasti loosungitega, kuid loosungitega ei püsita võimul, ei suudeta võimu teotada.

Ma tahan erakonna esimehena keskenduda viimasele – edukale ja edumeelsele võimu teostamisele, lubaduste andmise kõrval nende ellu viimisele.

Minu kindel soov on seista meie, Eesti Keskerakonna, valijate huvide eest kogu oma jõu ja mõistusega. Ma tahan saada mitte ainult valitud, mitte ainult püsida võimul koos meie partneritega, vaid võimu üheskoos tulevaste koalitsioonipartneritega teostada: viia ellu Keskerakonna programmi, mis toetub meie valijate soovidele ja unistustele ning arvestab kõigi Eesti valijate huvidega, soovib Eesti kestmist läbi aegade.

Austatud erakonna liikmed, head valijad!

Miks ma kandideerin Eesti Keskerakonna esimeheks? Mul on visioon ja väga paljude teie toetus, et teha homme asju oluliselt paremini, kui tehti eile. Keskerakond on kahe aasta jooksul lõhkunud ühe valitsuse ja loobunud vabatahtlikult peaministritoolist, mis minu hinnangul oli põhjendamatu ja suur viga.

Me oleme teisest valitsusest välja viskamisega kukkunud opositsiooni, mille tulemusena ei ole meil Eesti valitsemises koalitsioonipartnerina enam võimalik kaasa rääkida. See oli veel suurem viga.

Täna ei saa Keskerakond seista oma valijate huvide eest, mis on iga erakonna peamine ülesanne – erakonna olemasolu mõte. Meil on vaja pääseda tagasi valitsuse laua taha. Selleks peame tegema erakonna juhtimises muutusi, millest põhjalikumalt räägin teile kätte jagatud ajalehes «Keskpäev».

Mida teha, et Keskerakond oleks edukas ja jätkusuutlik erakond, kes on valmis valitsema Eestit ning kellel kodu korras?

Me peame alustama erakonna sisedemokraatiast. Vajame uut juhtumiskultuuri, kus erakonna iga liige tunneb end olulisena.

Keskerakonda tuleb juhtida koos kõigi piirkondade, volikogu ja kogu juhatusega.

Kõikidel inimestel, kes seisavad erakonnas oma valijate huvide eest ja osalevad valimistel, peab olema võimalus pakkuda oma ideid ning osaleda otsuste langetamisel – ainult nii suudame ühiskonnas palju rohkem korda saata.

Tahan tuua otsuste tegemise laua taha kõikide kogude esindajad, meie seeniorid, naised, noored ja rohelised. Peame kogude ja piirkondade eest seisma ja tagama raha, et nad saaksid teha oma tööd hästi ja innukalt.

Erakonna riiklik toetus peab jõudma üle Eesti igasse piirkonda, kus mitte ainult elukutselised riigipalgalised poliitikud, vaid paljud vabatahtlikud saavad seda kasutada erakonna töö ja poliitika tegemiseks.

Teiseks, peame taas sõnastama Eesti Keskerakonna ideoloogia. Mille eest Keskerakond seisab, kelle huve me kaitseme? Mida Keskerakonna tänased ja homsed valijad erakonnalt ootavad?

Peame olema valmis julgeteks otsusteks. Elekter ei tohi olla luksuskaup, peame astuma konkreetseid samme, et muuta Eestis toodetud soodne elekter eestlastele taas kättesaadavaks. Meil tuleb elektribörsilt kohe lahkuda ja kasutada ära kodumaised energiaallikad. Elektri hind peab Eestis olema vähemalt ühe sendi võrra madalam kui Lätis ja Soomes.

Erakonnana peame üle vaatama oma põhilubadused ning koostama peatseteks valimisteks teistest erakondadest silmapaistvalt kandvama programmi, mis viib meid valitsusse ning aitab suure osa meie programmist ellu viia. Me peame koostama valimisnimekirja, mis ei sünni lähtuvalt üksikute inimeste personaalsetest hirmudest ja armudest, vaid mis viib meid valmisvõidule ja valitsusse. Nimekirjade koostamisel peab kõigil piirkondadel olema õigus kaasa rääkida, need ei tohi sündida kinniste ustega tagatoas.

Me peame erakonna rahaasjad korda tegema. Olukord, kus valimistel osalemiseks ja kandidaatide reklaamimiseks ei ole raha, kuigi üksnes riigieelarvest saame väga arvestavat toetust, on jätkusuutmatu. Usun, et mul on võimalusi ja ideid, kuidas erakonna rahaasjad korda saada ning püsida teiste erakondadega võrdväärses konkurentsis.

Luban, et kui osutun valituks, hakkab Kesknädal paberkandjal ilmuma vähemalt kaks korda kuus. Meil peavad olema oma meediaväljaanded, alates Kesknädalast kuni oma raadio- ja televäljundini. Erakonna kommunikatsioon ja sõnumid peavad olema mõistetavad nii erakonna sees kui ka avalikkusele.

Keskerakond peab pakkuma võimalusi kõigile, kes tahavad poliitika loomises ja elluviimises kaasa rääkida. Vanade tegijate kõrvale on vaja noori, kellest saavad Keskerakonna ja Eesti tulevikutegijad. Töötaval pensionäril peab olema võimalus käia tööl ilma, et teda selle eest tulumaksu kinnipidamisega karistatakse.

Meie liikmete ja toetajate hulgas on ainulaadselt palju muudest rahvustest esindajad kellest enamik räägivad koduse keelena vene keelt.

Me peame nende mured ja rõõmud oma erakonna südameasjaks võtma. Peame seisma nende inimeste eest, kes on meid kogu aeg toetanud.

Head sõbrad ja kaasvõitlejad!

Erakonda saab teha ainult õhinapõhiselt. Peame lähtuma sellest, et meil on väga palju vabatahtlikke, mitte ainult palgalised poliitikud ja nõunikud. Erakond tuleb uuesti üles ehitada, tugevdada ja inimeste soov teha asju õhinapõhiselt tuleb tagasi tuua. Erakonnas peab olema tore olla ja erakonna liikmeks olek peab olema auasi.

Sõbrad, Keskerakond vajab muutust! Meil ei ole aega oodata, Keskerakond vajab muutust nüüd ja kohe. Seetõttu palun teie häält erakonna esimehe valimistel. Teeme selle muutuse juba täna, äratame Keskerakonna ellu ja viime koos Eestit edasi!

Suur tänu teile usalduse ja toetuse eest!»