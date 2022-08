VIDEO ⟩ Kadri Simsonit üllatas, et Reps toetab Tootsi: elu läheb vahel nii, et oled tülis või pettunud

Kongressi kõnes leidis Simson, et konkurents erakonnaesimehe kohale annab võimaluse ilmestada, kui sümpaatne esimees Jüri Ratas on. Kas siit võib välja lugeda, et Simsoni arvamus Jaan Tootsist ei ole positiivne?

«Ma arvan, et igal erakonnal on kasuks korraks vaadata, mis erakonnal on olemas. Tuleb tunnistada, et kõik erakonnad võivad kadedust tunda, mis Keskerakonnal on juba olemas: väga tugev toetusbaas üle Eesti; karismaatiline ja meeskonnamängijast erakonna esimees,» selgitas Simson ja lisas, et tuleb ka kasuks, kui on olemas ka väike konkurents. «Selles konkurentsimomendis on Jüri Ratasel spordimehena oma tugevusi rohkem välja mängida kui ilma,» lisas Simson.