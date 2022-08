«Ma tunnustasin sotsiaaldemokraate, Isamaad ja konservatiivset rahvaerakonda. Kolm erakonda said minu käest kiituse. Reformierakonda tunnustasin selle eest, et alguses oli meil koostöölootus ja -ootus ning lootsime sealt head tulemust saada, aga peab tunnistama, et see meil ei õnnestunud,» nentis Karilaid ja märkis, et ei hakka näpuga näitama, kes rohkem süüdi on. «Kas meie, et olime 2021 jaanuaris nõus tegema niivõrd kehva koalitsioonilepingu või see, et me ei suutnud piisavalt veenvalt näidata, et ühiskond muutub niivõrd kiiresti, et peame koalitsioonilepingu-üleselt mõtlema.»