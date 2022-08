Keskerakonna esimehena jätkab Jüri Ratas

«Ma tänan selle toetuse eest, siiralt ja südamest! Ma tänan teid kõiki - on olnud tõsine kampaania ja ma arvan, et see on olnud erakonna jaoks hea. Ja Jaan, tänan ka sind, et tulid kandideerima ja andsid oma parima. Ma saan öelda ainult üht: et ma olen kogu Keskerakonna esimees! Siit lähme edasi kindlalt ja jõuliselt, meid ootavad ees riigikogu valimised!»