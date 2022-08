Izvestija: Eestis kinni peetud ajakirjanike viisad tühistati

Seejuures lisatakse lehe saidil, et ajakirjanikud lasti Jõhvi politseijaoskonnast minema.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles vastuseks Izvestija palvele, et Vene saatkond Tallinnas hoiab olukorda kontrolli all. Tema sõnul võetakse «ajakirjanike abistamise raames kasutusele kõik vajalikud meetmed, nende asukohta saadeti konsulaarametnik».

Ida prefektuuri piirivalvejuhi Urmas Elmi ütles varem, et reedel lõuna paiku sisenesid läbi Narva piiripunkti Eestisse kaks Venemaa kodanikku, kes esitasid piiril Itaalia ja Soome välja antud Schengeni viisad ning väitsid, et on turismireisil.