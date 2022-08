Arvamusfestival tõi Paidesse arutama ligi 9000 inimest

«Eriline külastajatemagnet oli vaimse tervise ala, kus räägiti nii ületöötamisest, meeste vaimsest tervisest kui ka sellest, kuidas toetada inimesi, kes on oma lähedase kaotanud suitsiidile. Tore oli näha, et vaimse tervise teemad ei ole enam tabu ning inimesed tahavad ja oskavad sellest ausalt ja avatult rääkida. Lisaks oli suur huvi psühhodiagnostika ala vastu, kus soovijad said teha teste, mille abil oma vaimset tervist hinnata – spetsialistide nappuse tingimustes oli see väga tänuväärne, et vaimse tervise õed, psühholoogid ja psühhiaatrid sellist võimalust kõigile tasuta pakkusid,» ütles Tammist.